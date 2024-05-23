В Москве заработала виртуальная транспортная карта «Тройка»
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
С 23 мая пассажиры смогут оплачивать проезд через удалённое пополнение «Тройки», виртуальную версию карты или по биометрии.
«Все эти решения инновационные. Для них требуется большая проработка отечественного программного обеспечения», — сказал Собянин на церемонии открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий на западе Москвы.
Ранее сообщалось, что Дептранс столицы совместно с МХТ имени А.П. Чехова выпустили новые тематические карты «Тройка», приуроченные к церемонии награждения лауреатов премии Художественного театра.