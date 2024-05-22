В Москве выпустили новые тематические карты «Тройка»
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Мы давно сотрудничаем с Московским Художественным театром. В прошлом году вместе выпустили специальные «Тройки». Также на Сокольнической линии курсировал поезд в честь юбилея театра. Московский транспорт продолжает участвовать в культурной жизни города по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Дизайн карт разработан на основе эскизов архитектора Федора Шехтеля — но одной изображение фасада театра, а на второй — иллюстрации костюмов гардеробщиков, билетеров и буфетчиков.
Ранее новые карты «Тройка» выпустили с дизайном популярных маршрутов.