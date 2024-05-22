В Москве выпустили новые тематические карты «Тройка»

Дептранс столицы совместно с МХТ имени А. П. Чехова выпустили новые тематические карты «Тройка», приуроченные к церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра».

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Мы давно сотрудничаем с Московским Художественным театром. В прошлом году вместе выпустили специальные «Тройки». Также на Сокольнической линии курсировал поезд в честь юбилея театра. Московский транспорт продолжает участвовать в культурной жизни города по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Дизайн карт разработан на основе эскизов архитектора Федора Шехтеля — но одной изображение фасада театра, а на второй — иллюстрации костюмов гардеробщиков, билетеров и буфетчиков.

Ранее новые карты «Тройка» выпустили с дизайном популярных маршрутов.