Новые карты «Тройка» выпустили с дизайном популярных маршрутов

Новые карты «Тройка» выпустили с дизайном в честь популярных маршрутов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Новые тематические «Тройки» посвящены двум популярным маршрутам наземного транспорта Москвы — м3 и м16.

«Дизайн «Троек» отсылает к маршрутным навигационным табличкам, которые можно увидеть в автобусах и электробусах», — говорится в сообщении Дептранса в официальном Telegram-канале.

Купить тематические карты можно на сайте сувенирного магазина, в магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», на стойках «Живое общение» и в маркетплейсах.

Ранее стало известно, что в Москве запустили тематический трамвай к 89-летию столичного метро.