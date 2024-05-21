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Новые карты «Тройка» выпустили с дизайном популярных маршрутов

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Новые карты «Тройка» выпустили с дизайном в честь популярных маршрутов.
Новые карты «Тройка» выпустили с дизайном популярных маршрутов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Новые тематические «Тройки» посвящены двум популярным маршрутам наземного транспорта Москвы — м3 и м16. 

«Дизайн «Троек» отсылает к маршрутным навигационным табличкам, которые можно увидеть в автобусах и электробусах», — говорится в сообщении Дептранса в официальном Telegram-канале.

Купить тематические карты можно на сайте сувенирного магазина, в магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», на стойках «Живое общение» и в маркетплейсах.

Ранее стало известно, что в Москве запустили тематический трамвай к 89-летию столичного метро.

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