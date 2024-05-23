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В Москве увеличили максимальный размер гранта на тестирование инноваций

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении максимального размера гранта на тестирование инноваций.
В Москве увеличили максимальный размер гранта на тестирование инноваций

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Изменения внесены в порядок оказания финансовой поддержки участникам Московского инновационного кластера для проведения пилотных тестирований инновационных решений на территории города.

Теперь компании смогут получить до 4 млн рублей в течение одного финансового года.

В настоящее время в столице создано 14 кластеров, в составе которых работают свыше 1,1 тыс. компаний.

Всего за время реализации программы с 2022 года технологические компании получили гранты на общую сумму 420,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что восемь предприятий ЯНАО получат гранты в размере до 2 млн рублей на трудоустройство жителей с инвалидностью.

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