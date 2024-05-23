РГСУ опроверг информацию об отчислении студента из-за спора о репрессиях
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Об этом ТАСС рассказала проректор по учебной работе РГСУ Янина Шимановская.
Также она отметила, что первокурсник своевременно не встал на воинский учёт по месту пребывания.
«Мисиков был отчислен за грубое неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка и положения о порядке воинского учёта», — подчеркнули в РГСУ.
Ранее из МГУ отчислили студента, задержанного за попытки собрать деньги для ВСУ.