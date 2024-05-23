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РГСУ опроверг информацию об отчислении студента из-за спора о репрессиях

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Студента юрфака РГСУ Алана Мисикова отчислили не из-за споров о сталинских репрессиях, а из-за регулярных прогулов.
РГСУ опроверг информацию об отчислении студента из-за спора о репрессиях
  • Gettyimages.ru
  • © Cultura RM Exclusive/Peter Muller

Об этом ТАСС рассказала проректор по учебной работе РГСУ Янина Шимановская.

Также она отметила, что первокурсник своевременно не встал на воинский учёт по месту пребывания.

«Мисиков был отчислен за грубое неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка и положения о порядке воинского учёта», — подчеркнули в РГСУ. 

Ранее из МГУ отчислили студента, задержанного за попытки собрать деньги для ВСУ.

 

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