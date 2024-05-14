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Из МГУ отчислили студента, задержанного за попытки собрать деньги для ВСУ

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Украинского студента МГУ Гулько С. В., ранее арестованного за попытки собрать в сети средства для украинской армии и публикацию информации националистического характера, отчислили с факультета фундаментальной медицины (ФФМ).

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу факультета.

Как сказано в материале, с учётом выявленных правонарушений и административных наказаний подписан приказ о его отчислении.

Отмечается, что студент обучался как иностранный гражданин на платной основе.

В университете он публично демонстрировал свои политические и идеологические убеждения.

В конце апреля студента МГУ с Украины арестовали в Москве за попытку сбора средств на нужды ВСУ и за размещение информации националистического характера.

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