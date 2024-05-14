Из МГУ отчислили студента, задержанного за попытки собрать деньги для ВСУ
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу факультета.
Как сказано в материале, с учётом выявленных правонарушений и административных наказаний подписан приказ о его отчислении.
Отмечается, что студент обучался как иностранный гражданин на платной основе.
В университете он публично демонстрировал свои политические и идеологические убеждения.
В конце апреля студента МГУ с Украины арестовали в Москве за попытку сбора средств на нужды ВСУ и за размещение информации националистического характера.