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Автоэксперт Стрельбицкий рассказал о ключевых поломках в подвеске

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Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал об основных поломках в подвеске автомобиля.
Автоэксперт Стрельбицкий рассказал о ключевых поломках в подвеске
  • Gettyimages.ru

«Наиболее часто встречается износ стоек и амортизаторов со временем. Это приводит к ухудшению управляемости, сцепления с дорогой, увеличению тормозного пути, из-за чего вероятность заноса резко вырастает», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, распространёнными проблемами также являются износ рулевых наконечников и износ шаровых опор, которые соединяют рычаги подвески с колесами.

По словам эксперта, их износ может привести к люфту и ухудшению управляемости автомобиля.

Ранее автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас рекомендовал летом каждые 7—8 тыс. км пробега менять масло.

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