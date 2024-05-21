Автоэксперт Балабас посоветовал летом менять масло каждые 7—8 тысяч километров

Автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас рекомендовал летом каждые 7—8 тыс. км пробега менять масло.

«Все современные регламенты замены масла очень критичны, и они все максимально удлинены в пользу «запрограммированного износа». Поэтому стандартно на всех машинах интервал — 15 тыс. км. Конечно, в жару он совершенно непригоден», — заявил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Как отметил специалист, от постоянного перегрева масло выгорает, окисляется, интенсивно теряет эффективность присадок.

«Интервалы надо значительно сокращать, как минимум до 10 тыс. км. Это обязательно для любой машины, у которой заводской интервал — 15 тыс. км», — заключил автоэксперт.

Ранее технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв рассказал, что проточка тормозного диска может производиться при обычной замене колодок, а не только при наличии дефектов.