Автоэксперт Пономарёв рассказал, когда проводить проточку тормозных дисков
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«Дело в том, что в процессе торможения диск изнашивается неравномерно. Кроме того, образуется накатанный слой — «зеркало», которое значительно уменьшает эффективность торможения и увеличивает время притирки новых колодок к диску», — объяснил эксперт в интервью «Российской газете».
По его словам, при проточке дисков перед заменой колодок специалисты снимают этот накатанный слой и убирают мелкие неровности.
И хотя при проточке с дисков снимаются мельчайшие частицы, буквально микроны, это значительно влияет на эффективность торможения после замены колодок и ускоряет процесс притирки, резюмировал Пономарёв.
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