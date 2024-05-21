Автоэксперт Пономарёв рассказал, когда проводить проточку тормозных дисков

Технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв рассказал, что проточка тормозного диска может производиться при обычной замене колодок, а не только при наличии дефектов.

«Дело в том, что в процессе торможения диск изнашивается неравномерно. Кроме того, образуется накатанный слой — «зеркало», которое значительно уменьшает эффективность торможения и увеличивает время притирки новых колодок к диску», — объяснил эксперт в интервью «Российской газете».

По его словам, при проточке дисков перед заменой колодок специалисты снимают этот накатанный слой и убирают мелкие неровности.

И хотя при проточке с дисков снимаются мельчайшие частицы, буквально микроны, это значительно влияет на эффективность торможения после замены колодок и ускоряет процесс притирки, резюмировал Пономарёв.

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