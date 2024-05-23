RT в Telegram
Подпишись

Большинство россиян потратят на последний звонок около 5 тысяч рублей

Короткая ссылка
Большинство россиян потратят на последний звонок около 5 тыс. рублей, говорится в результатах исследования Почта Банка.
Большинство россиян потратят на последний звонок около 5 тысяч рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

«В среднем родители учеников четвёртых классов заплатят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, девятых классов — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, 11-х классов — более 15 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

По данным опроса, 38% респондентов начали готовиться к празднику после Нового года, ещё 33% — в начале апреля, а 29% — с сентября. 31% опрошенных уточнили, что школьники на последний звонок пойдут в тематические парки, на квесты и в лазертаг, 29% отметят в кафе, ещё 6% будут кататься на теплоходах и просто гулять.

Ранее психолог и карьерный консультант Анна Мухина рассказала, как помочь ребёнку выбрать профессию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить