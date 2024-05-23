Большинство россиян потратят на последний звонок около 5 тысяч рублей

Большинство россиян потратят на последний звонок около 5 тыс. рублей, говорится в результатах исследования Почта Банка.

Об этом сообщает газета «Известия».

«В среднем родители учеников четвёртых классов заплатят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, девятых классов — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, 11-х классов — более 15 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

По данным опроса, 38% респондентов начали готовиться к празднику после Нового года, ещё 33% — в начале апреля, а 29% — с сентября. 31% опрошенных уточнили, что школьники на последний звонок пойдут в тематические парки, на квесты и в лазертаг, 29% отметят в кафе, ещё 6% будут кататься на теплоходах и просто гулять.

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