Психолог Ефименко рассказала, как оценить готовность ребёнка к ЕГЭ

Психолог и методист онлайн-школы Skysmart Софья Ефименко дала рекомендации, как оценить готовность ребёнка к ЕГЭ.

Если ребёнок умеет справляться с тревогой и принимать решения в условиях стресса, умеет поддерживать свою мотивацию и адекватно оценивает свои возможности — значит, он готов к прохождению теста, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, родители также могут повлиять на настрой ребёнка перед экзаменом, объяснив ему, что их любовь к нему никак не зависит от результатов экзамена.

«Можно разучить дыхательные техники для самопомощи. Учить тонны формул в последний момент — точно неэффективно. Помогите ребёнку наладить адекватный режим еды и сна», — заключила эксперт.

Ранее сертифицированный тренер PCM, психолог-консультант и коуч Анна Мусаханова рассказала, как поддержать детей в преддверии экзаменов.