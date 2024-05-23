RT в Telegram
Подпишись

Психолог Ефименко рассказала, как оценить готовность ребёнка к ЕГЭ

Короткая ссылка
Психолог и методист онлайн-школы Skysmart Софья Ефименко дала рекомендации, как оценить готовность ребёнка к ЕГЭ.
Психолог Ефименко рассказала, как оценить готовность ребёнка к ЕГЭ
  • РИА Новости

Если ребёнок умеет справляться с тревогой и принимать решения в условиях стресса, умеет поддерживать свою мотивацию и адекватно оценивает свои возможности — значит, он готов к прохождению теста, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, родители также могут повлиять на настрой ребёнка перед экзаменом, объяснив ему, что их любовь к нему никак не зависит от результатов экзамена.

«Можно разучить дыхательные техники для самопомощи. Учить тонны формул в последний момент — точно неэффективно. Помогите ребёнку наладить адекватный режим еды и сна», — заключила эксперт.

Ранее сертифицированный тренер PCM, психолог-консультант и коуч Анна Мусаханова рассказала, как поддержать детей в преддверии экзаменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить