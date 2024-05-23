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Юрист Шугаев: в случае захламления участка дачникам может грозить штраф

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Член правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества Сергей Шугаев прокомментировал поправки в Земельный кодекс.
Юрист Шугаев: в случае захламления участка дачникам может грозить штраф
  • РИА Новости

Согласно новым правилам, собственник участка земли сельскохозяйственного назначения, не использующий землю по назначению и захламляющий её мусором, будет оштрафован, объяснил эксперт в интервью телеканалу «Звезда».

«Если участок не захламлён, если он используется по назначению, и не наносится вред ни соседям, ни земле, то бояться абсолютно нечего», — отметил Шугаев.

Он также отметил, что пока критерии захламления и неосвоения участка правительством приняты не были. Это будет отдельный документ.

В случае принятия закона он вступит в силу с марта 2025 года.

Ранее директор департамента сервиса ПЭК Игорь Коптев рассказал, как довезти до дачи саженцы, рассаду и цветы.

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