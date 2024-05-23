Около 200 мероприятий пройдёт по случаю 80-летия Тюменской области
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Юбилей отметят во всех муниципальных образованиях, передаёт URA.RU со ссылкой на инфоцентр областного правительства.
В Тюмени по случаю праздника покажут постановки Тюменского драматического театра, Тюменского театра кукол и театра на льду «Седьмой лепесток», а также состоится выступление Тюменского филармонического оркестра.
Финал празднования пройдёт 16 августа.
Ранее сообщалось, что спортивный комплекс с роллердромом и залом для скалолазания построят в Ноябрьске (ЯНАО) к 50-летию города.