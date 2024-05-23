Около 200 мероприятий пройдёт по случаю 80-летия Тюменской области

В Тюменской области около 200 мероприятий пройдёт в рамках программы празднования 80-летия со дня образования региона.

Юбилей отметят во всех муниципальных образованиях, передаёт URA.RU со ссылкой на инфоцентр областного правительства.

В Тюмени по случаю праздника покажут постановки Тюменского драматического театра, Тюменского театра кукол и театра на льду «Седьмой лепесток», а также состоится выступление Тюменского филармонического оркестра.

Финал празднования пройдёт 16 августа.

Ранее сообщалось, что спортивный комплекс с роллердромом и залом для скалолазания построят в Ноябрьске (ЯНАО) к 50-летию города.