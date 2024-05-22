В Ноябрьске построят спортивный комплекс к юбилею города

Спортивный комплекс с роллердромом и залом для скалолазания построят в Ноябрьске (ЯНАО) к 50-летию города.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.

«Площадь здания будет более 31 тыс. кв. м. Оно появится в центральной части города. Строительство комплекса приурочено к юбилею города и станет подарком для жителей от ООО «Газпром добыча Ноябрьск», — сказали в мэрии.

В комплексе «Ноябрьск-Арене» появятся 50-метровый бассейн, ледовая арена, спортивные залы для занятий самбо, аэробикой и хореографией, роллердром, зал для скалолазания, верёвочный парк, комплекс из стрелковых тиров.

Также в здании оборудуют пространство для мастер-классов, тренингов и масштабных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО в 2025 году проведут 15 всероссийских спортивных турниров в трёх городах-юбилярах.