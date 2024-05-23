Внешнеторговый оборот между Марий Эл и КНР составил $84,5 млн за прошлый год.

Об этом сообщает ИА МариМедиа.

В Москве состоялось заседание Российско-Китайской рабочей группы по вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества и особых экономических зон.

«На встрече обсудили инвестиционный потенциал регионов России и Китая, вопросы межмуниципального и межрегионального сотрудничества в сфере транспорта, логистики и автомобильной промышленности, а также взаимодействие по линии индустриальных парков и особых экономических зон», — говорится в материале.

Также уточняется, что экспорт товаров составил $15,7 млн, импорт — $68,8 млн.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область расширит сотрудничество с Угандой.