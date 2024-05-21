RT в Telegram
Подпишись

Нижегородская область расширит сотрудничество с Угандой

Короткая ссылка
Министр межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева и чрезвычайный и полномочный посол Республики Уганда Мозес Каваалууко Кизиге обсудили планы по расширению двустороннего сотрудничества.
Нижегородская область расширит сотрудничество с Угандой
  • © nobl.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н».

На встрече в Нижегородском кремле в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» стороны обсудили взаимодействие в сферах сельского хозяйства, транспорта, образования.

«Наш регион продолжает развивать дружественные отношения с Республикой Уганда, которая является перспективным партнёром Нижегородской области. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества и готовы оказывать всестороннее содействие реализации новых совместных инициатив», — подчеркнула Ольга Гусева.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал очень значимым экономическое сотрудничество региона с Китаем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить