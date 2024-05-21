Нижегородская область расширит сотрудничество с Угандой

Министр межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева и чрезвычайный и полномочный посол Республики Уганда Мозес Каваалууко Кизиге обсудили планы по расширению двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

На встрече в Нижегородском кремле в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» стороны обсудили взаимодействие в сферах сельского хозяйства, транспорта, образования.

«Наш регион продолжает развивать дружественные отношения с Республикой Уганда, которая является перспективным партнёром Нижегородской области. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества и готовы оказывать всестороннее содействие реализации новых совместных инициатив», — подчеркнула Ольга Гусева.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал очень значимым экономическое сотрудничество региона с Китаем.