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Кожемяко назвал сотрудничество с Китаем значимым для экономики Приморья

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал очень значимым экономическое сотрудничество региона с Китаем.
Кожемяко назвал сотрудничество с Китаем значимым для экономики Приморья
  • РИА Новости

«Это наши ближайшие соседи на Дальнем Востоке, и такой огромный рынок потребления. Поэтому мы видим, что для нашего бизнеса, для сельхозпроизводителей, для деревообработчиков, для лесной промышленности, для рыбаков это имеет огромное значение в силу того, что основной объём экспорта идёт как раз в Китайскую Народную Республику», — сказал Кожемяко в беседе с газетой «Известия» на полях Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

По его словам, на выставке представлены все виды экспортной продукции Приморья.

Губернатор также отметил рост турпотока в регион из КНР. В 2023 году Приморье посетили около 200 тыс. китайских туристов.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал о намерении Москвы и Пекина последовательно углублять сотрудничество в области высоких технологий. Он выступил на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества.

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