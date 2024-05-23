Полиция в Челябинске готовится к школьным выпускным

Полиция в Челябинске начала спецмероприятия по обеспечению безопасности школьных выпускных.

Об этом сообщает URA.RU.

«В последней декаде мая, а также на протяжении июня — июля в Челябинской области пройдут последние звонки и выпускные. Для обеспечения безопасности южноуральцев места проведения экзаменов, торжественных линеек и выпускных вечеров будут комиссионно обследованы с применением технических средств и служебных собак. В каждом учебном заведении и в местах празднования будут дежурить сотрудники ОВД, будут действовать контрольно-пропускной и досмотровый режимы», — сообщили в МВД России по Челябинской области.

Также в сообщении говорится, что в дни проведения мероприятий с личным составом ОВД будут проведены дополнительные инструктажи, а сотрудники ГИБДД будут дежурить вблизи образовательных учреждений и мест празднования.

Ранее сообщалось, что в челябинских школах последние звонки пройдут 25 мая.