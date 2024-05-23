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Более половины работающих россиян берут работу на дом на выходные

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Более половины работающих россиян берут работу на дом на выходные и праздники.
Более половины работающих россиян берут работу на дом на выходные
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным исследования «Работа.ру», 56% берут на дом работу в выходные и праздничные дни, из них 23% часто берут работу на дом и занимаются решением рабочих вопросов в выходные и праздники.

«Чаще других приходится работать на дому и решать рабочие вопросы в выходные и праздники сотрудникам бухгалтерии (47%). Иногда берут работу на дом в этой сфере 36% опрошенных, нет необходимости работать в выходные у 14% и совсем не работают в дни отдыха 3%. На втором месте по частоте вынужденной работы из дома в выходные и праздники расположились представители образования и науки (26%)», — говорится в материале.

36% опрошенных в финансовой сфере уверены, что выходные совсем не созданы для работы.

Ранее сообщалось, что россияне в среднем хотят зарабатывать от 143 тыс. рублей в месяц.

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