Более половины работающих россиян берут работу на дом на выходные и праздники.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным исследования «Работа.ру», 56% берут на дом работу в выходные и праздничные дни, из них 23% часто берут работу на дом и занимаются решением рабочих вопросов в выходные и праздники.

«Чаще других приходится работать на дому и решать рабочие вопросы в выходные и праздники сотрудникам бухгалтерии (47%). Иногда берут работу на дом в этой сфере 36% опрошенных, нет необходимости работать в выходные у 14% и совсем не работают в дни отдыха 3%. На втором месте по частоте вынужденной работы из дома в выходные и праздники расположились представители образования и науки (26%)», — говорится в материале.

36% опрошенных в финансовой сфере уверены, что выходные совсем не созданы для работы.

Ранее сообщалось, что россияне в среднем хотят зарабатывать от 143 тыс. рублей в месяц.