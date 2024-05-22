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В Подмосковье более тысячи компаний используют сервис для экспортёров

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В Подмосковье более 1 тыс. компаний используют сервис для экспортёров, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.
В Подмосковье более тысячи компаний используют сервис для экспортёров
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт 360.ru.

По словам Зиновьевой, из 1703 обратившихся компаний 468 получили услуги Фонда поддержки ВЭД.

«Мы видим положительную динамику: предприниматели активно используют сервис и подают все больше заявок. Самые популярные запросы касаются участия в международных выставках и бизнес-миссиях — по этим направлениям суммарно подано 348 заявок, а также первичной консультации — тут мы получили 52 заявки», — сказала она.

Приоритетные направления у подмосковных предпринимателей: Беларусь, Казахстан, Китай и страны Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что власти Москвы увеличили размер гранта для новых экспортёров до 20%.

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