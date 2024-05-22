В Подмосковье более тысячи компаний используют сервис для экспортёров
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает сайт 360.ru.
По словам Зиновьевой, из 1703 обратившихся компаний 468 получили услуги Фонда поддержки ВЭД.
«Мы видим положительную динамику: предприниматели активно используют сервис и подают все больше заявок. Самые популярные запросы касаются участия в международных выставках и бизнес-миссиях — по этим направлениям суммарно подано 348 заявок, а также первичной консультации — тут мы получили 52 заявки», — сказала она.
Приоритетные направления у подмосковных предпринимателей: Беларусь, Казахстан, Китай и страны Ближнего Востока.
Ранее сообщалось, что власти Москвы увеличили размер гранта для новых экспортёров до 20%.