В Подмосковье более тысячи компаний используют сервис для экспортёров

В Подмосковье более 1 тыс. компаний используют сервис для экспортёров, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Об этом сообщает сайт 360.ru.

По словам Зиновьевой, из 1703 обратившихся компаний 468 получили услуги Фонда поддержки ВЭД.

«Мы видим положительную динамику: предприниматели активно используют сервис и подают все больше заявок. Самые популярные запросы касаются участия в международных выставках и бизнес-миссиях — по этим направлениям суммарно подано 348 заявок, а также первичной консультации — тут мы получили 52 заявки», — сказала она.

Приоритетные направления у подмосковных предпринимателей: Беларусь, Казахстан, Китай и страны Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что власти Москвы увеличили размер гранта для новых экспортёров до 20%.