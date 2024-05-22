В Москве проведут анализ отечественного софта для проектирования, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

Мероприятие организует «ДОМ.РФ», а пройдёт оно на площадке Информационно-аналитического центра «Мосстройинформ».

«Развитие российских ИТ-решений произошло благодаря уходу западных вендоров с рынка и процессу импортозамещения. Изучение возможностей российского специализированного программного обеспечения для проектирования поможет определить не только преимущества отечественного софта, но и слабые места. Собранные мнения экспертов будут учтены и использованы при создании аналитического отчета. Его результаты представят 11 июня на стратегической сессии «Переход на ТИМ для застройщиков», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что специалисты изучат российские платформы для проектирования с позиции потребительских предпочтений пользователей.

Ранее в Москве запустили официальный сайт программы КРТ.