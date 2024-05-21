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В Москве запустили официальный сайт программы КРТ

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в столице запустили официальный сайт столичной программы комплексного развития территорий (КРТ).
В Москве запустили официальный сайт программы КРТ

Ресурс krt.mos.ru содержит актуальную информацию о реализации программы, информирует НСН.

«На сайте представлена статистика, перечень и карта проектов, механизмы реализации программы и актуальные новости», — отметил вице-мэр.

Ресурс будет полезен для инвесторов, правообладателей недвижимости в границах КРТ и физических лиц, добавил Ефимов.

Ранее сообщалось, что на базе портала «Госуслуги» до конца года Центробанк и Минцифры вместе с участниками финрынка начнут пилотировать платформу коммерческих согласий (ПКС).

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