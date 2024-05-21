В Москве запустили официальный сайт программы КРТ
Ресурс krt.mos.ru содержит актуальную информацию о реализации программы, информирует НСН.
«На сайте представлена статистика, перечень и карта проектов, механизмы реализации программы и актуальные новости», — отметил вице-мэр.
Ресурс будет полезен для инвесторов, правообладателей недвижимости в границах КРТ и физических лиц, добавил Ефимов.
Ранее сообщалось, что на базе портала «Госуслуги» до конца года Центробанк и Минцифры вместе с участниками финрынка начнут пилотировать платформу коммерческих согласий (ПКС).