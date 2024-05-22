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В Москве будут производить биотехнологические лекарства

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В «Технополисе Москва» будут производить инновационные биотехнологические лекарства, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
В Москве будут производить биотехнологические лекарства
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Овчинский отметил, что началось создание исследовательского и производственного комплекса биотехнологической компании «Артселленс», производство расположится в Зеленограде, а исследовательский центр — в Печатниках.

Финансировать проект будут Москва и Сбер, который предоставит порядка 10,5 млрд руб. Суммарная мощность предприятия оценивается в 150 кг субстанции в год, или около 750 тыс. флаконов лекарственных препаратов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что объём инвестиций в столичные проекты в 2023 году достиг порядка 6,8 трлн рублей.

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