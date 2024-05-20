Собянин: инвестиции в основной капитал Москвы выросли в два раза в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что объём инвестиций в столичные проекты в 2023 году достиг порядка 6,8 трлн рублей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«За последние пять лет зафиксирован двукратный рост инвестиций в основной капитал», — отметил Собянин.

Самыми крупными проектами стали проспект Багратиона, индустриальный парк «Руднево», два крупных фармацевтических завода на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва». Кроме того, на площадке ОЭЗ «Печатники» наладили производство лазерных станков.

Ранее НСН сообщала, что московские производители высокотехнологичной продукции нарастили объёмы выпуска в январе-марте текущего года почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.