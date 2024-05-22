МВД: художник и создатель сайта «Уралнаш» Станислав Шминке объявлен в розыск
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
«Станислав Алексеевич Шминке, 03.09.1984. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе ведомства.
В отношении художника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК России «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации».
Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск иностранного агента Богдана Бакалейко*.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.