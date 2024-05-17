МВД объявило в розыск иноагента Бакалейко

Министерство внутренних дел России объявило в розыск иностранного агента Богдана Бакалейко*.

Это следует из базы розыска МВД России.

«Богдан Владимирович Бакалейко, 16.05.1991», — говорится в карточке разыскиваемого.

Он объявлен в розыск по уголовной статье, по какой именно — не уточняется.

Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал иностранного агента Дмитрия Иванова**, известного в блогерской среде как Камикадзе Ди, за фейки о ВС России.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.