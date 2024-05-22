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В Подмосковье библиотеки подготовили список литературы для школьников на лето

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В Подмосковье библиотеки подготовили список литературы для школьников на лето, сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.
В Подмосковье библиотеки подготовили список литературы для школьников на лето
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт 360.ru.

Список литературы можно посмотреть в сервисе «Библиотеки Подмосковья», в разделе «Летнее чтение».

«Сервис «Библиотеки Подмосковья» — это доступ к 921 библиотеке и 8 млн изданий. Чтобы было проще выбрать книгу на лето, мы сделали подборку произведений из школьной программы, а также включили в нее списки дополнительной литературы, которая будет полезна и интересна школьникам», — рассказал первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

В сервисе можно узнать, в какой библиотеке есть необходимая книга.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье летом начнётся очередной этап капремонта школ.

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