В Подмосковье библиотеки подготовили список литературы для школьников на лето, сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

Об этом сообщает сайт 360.ru.

Список литературы можно посмотреть в сервисе «Библиотеки Подмосковья», в разделе «Летнее чтение».

«Сервис «Библиотеки Подмосковья» — это доступ к 921 библиотеке и 8 млн изданий. Чтобы было проще выбрать книгу на лето, мы сделали подборку произведений из школьной программы, а также включили в нее списки дополнительной литературы, которая будет полезна и интересна школьникам», — рассказал первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

В сервисе можно узнать, в какой библиотеке есть необходимая книга.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье летом начнётся очередной этап капремонта школ.