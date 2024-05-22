В России предложили запретить продажу сигарет лицам младше 21 года
- РИА Новости
Копия обращения на имя заместителя председателя Госдумы Анны Кузнецовой есть в распоряжении RT.
Волынец подчеркнула, что защита населения от неблагоприятных последствий употребления табака крайне важна.
Как она отметила, в ст. 21 Гражданского кодекса России определено, что с наступлением совершеннолетия (с 18 лет) наступает бремя юридической ответственности за свои действия и поступки.
«Между тем физиологи и врачи давно пытались для установления особенностей развития детского организма на каждом этапе его жизнедеятельности выделить несколько возрастных периодов», — добавила собеседница RT.
По её словам, здоровье и благополучие подростков — это двигатель преобразований в процессе формирования более здорового и устойчивого завтрашнего общества.
«С учётом изложенного, прошу Вас инициировать разработку проекта федерального закона о внесении изменений в ст. 20 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», предусматривающие запрет на продажу табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции для лиц, не достигших 21-летнего возраста», — говорится в тексте обращения.
Ранее Волынец призвала запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним.