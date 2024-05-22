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«Известия»: четверть россиян не планируют брать отпуск этим летом

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Согласно новому исследованию, летом 2024 года в отпуск планируют пойти 75% работающих россиян.
«Известия»: четверть россиян не планируют брать отпуск этим летом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Русскую школу управления.

По словам 25% участников опроса, они не будут брать отпуск, поскольку предпочитают другое время года, в компании высокая сезонная активность или из-за установленного графика отпусков.

Из тех, кто собирается отдыхать, 30% поедут на море, 34% отправятся в путешествие, 26% останутся дома, 10% уедут на дачу.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал о самых востребованных летних направлениях внутри страны.

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