В Зеленограде строят новую детскую поликлинику
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Поликлиника будет рассчитана на 320 пациентов в смену.
По словам главы столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, здание готово на 27%, возведение монолита здания завершено, сейчас ведётся монтаж внутренних стен. Площадь территории поликлиники составит порядка 5 тыс. кв. м.
В поликлинике можно будет пройти необходимые исследования, а также вакцинироваться и сдать анализы не только детям, но и взрослым.
Ранее сообщалось, что новое оборудование закупят для 22 больниц Подмосковья в 2024 году.