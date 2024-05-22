В Зеленограде строят новую детскую поликлинику

В Зеленограде в рамках программы реновации строят новую детскую поликлинику.

Об этом сообщает НСН.

Поликлиника будет рассчитана на 320 пациентов в смену.

По словам главы столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, здание готово на 27%, возведение монолита здания завершено, сейчас ведётся монтаж внутренних стен. Площадь территории поликлиники составит порядка 5 тыс. кв. м.

В поликлинике можно будет пройти необходимые исследования, а также вакцинироваться и сдать анализы не только детям, но и взрослым.

Ранее сообщалось, что новое оборудование закупят для 22 больниц Подмосковья в 2024 году.