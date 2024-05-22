RT в Telegram
Подпишись

В Зеленограде строят новую детскую поликлинику

Короткая ссылка
В Зеленограде в рамках программы реновации строят новую детскую поликлинику.
В Зеленограде строят новую детскую поликлинику
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Поликлиника будет рассчитана на 320 пациентов в смену.

По словам главы столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, здание готово на 27%, возведение монолита здания завершено, сейчас ведётся монтаж внутренних стен. Площадь территории поликлиники составит порядка 5 тыс. кв. м.

В поликлинике можно будет пройти необходимые исследования, а также вакцинироваться и сдать анализы не только детям, но и взрослым.

Ранее сообщалось, что новое оборудование закупят для 22 больниц Подмосковья в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить