В Пермском крае досрочно выполнили план по установке фельдшерско-акушерских пунктов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о досрочном выполнении плана по установке в регионе 25 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора и регионального правительства.

Как отметил Махонин на встрече с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, также в 2023 году в регионе капитально отремонтированы 40 медицинских объектов, в медучреждения региона передано 14 санитарных автомобилей и 600 единиц медицинского оборудования.

Кроме того, по словам губернатора, в 2024 году планируется завершить капитальный ремонт 57 объектов и благоустройство ещё 13 территорий медучреждений.

Ранее сообщалось, что в Курганской области начали масштабный ремонт больниц.