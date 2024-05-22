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Студенты в Москве разработали более 120 дизайнерских проектов

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Студенты Московского техникума креативных индустрий имени Л.Б. Красина разработали более 120 дизайнерских проектов для работодателей.
Студенты в Москве разработали более 120 дизайнерских проектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проекты созданы для издательств, НКО и других организаций, в числе которых центр социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов «Семь-Я», издательства, Всероссийский детский центр «Смена», рекламно-производственная компания.

«Обучение через работу над проектами очень эффективно, особенно когда нужно достичь максимальной практикоориентированности. Все выпускные квалификационные работы студенты выполняют по заказам наших партнёров», — отметила Лиана Табатадзе, директор Московского техникума креативных индустрий имени Л.Б. Красина.

Практические занятия студентов московских колледжей проходят в современных мастерских и лабораториях. Это помогает обучению и соответствует задачам проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

Ранее сообщалось, что молодые IT-специалисты, студенты и выпускники, из Московской области примут участие в финале международной олимпиады.

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