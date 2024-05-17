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Молодые IT-специалисты из Подмосковья поучаствуют в Международной олимпиаде

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Молодые IT-специалисты, студенты и выпускники, из Московской области примут участие в финале Международной олимпиады.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

Финал XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024» состоится в Архангельске с 24 по 27 мая.

Всего в финале заявлено 350 участников из разных субъектов страны.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что сборная команда учащихся столицы завоевала 1331 диплом на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

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