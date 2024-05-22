RT в Telegram
Подпишись

В семи округах Москвы изменят работу наземного транспорта с 23 и 25 мая

Короткая ссылка
В Москве с 23 и 25 мая изменят работу наземного транспорта в семи округах столицы.
В семи округах Москвы изменят работу наземного транспорта с 23 и 25 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Комфортные и безопасные поездки на наземном транспорте — одна из наших приоритетных задач. Сеть маршрутов города требует постоянной настройки, так как появляются новые станции метро и Московских центральных диаметров (МЦД), жилые и социальные объекты», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он также отметил, что почти в 30 районах столицы улучшится работа более 20 маршрутов автобусов и электробусов.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене появятся три новые радиальные линии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить