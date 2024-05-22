В семи округах Москвы изменят работу наземного транспорта с 23 и 25 мая

В Москве с 23 и 25 мая изменят работу наземного транспорта в семи округах столицы.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Комфортные и безопасные поездки на наземном транспорте — одна из наших приоритетных задач. Сеть маршрутов города требует постоянной настройки, так как появляются новые станции метро и Московских центральных диаметров (МЦД), жилые и социальные объекты», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он также отметил, что почти в 30 районах столицы улучшится работа более 20 маршрутов автобусов и электробусов.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене появятся три новые радиальные линии.