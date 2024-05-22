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Бесплатной школьной формой в Тверской области обеспечат более 27 тысяч детей

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Губернатор Тверской области Игоря Руденя заявил, что бесплатной школьной формой в регионе обеспечат более 27 тысяч детей.
Бесплатной школьной формой в Тверской области обеспечат более 27 тысяч детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«До 15 сентября ежегодно все дети должны быть обеспечены школьной формой. Понимаем, что, наверное, будут какие-то отдельные решения, связанные с продлением сроков, если нестандартные размеры у детишек. Я думаю, что с этой задачей мы справимся», — сказал Руденя на заседании регионального правительства.

Он также отметил, что были повышены требования к качеству школьной формы и комплектации.

До начала июня производители области получат основной реестр получателей бесплатной школьной формы.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл с 1 сентября откроется 6336 новых мест дополнительного образования для детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».

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