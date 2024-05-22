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Врач Клищенко рассказала о потенциально опасных признаках головной боли

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Врач-терапевт «Клиники Фомина» Екатерина Клищенко перечислила потенциально опасные признаки головной боли.
Врач Клищенко рассказала о потенциально опасных признаках головной боли
  • Gettyimages.ru

«Головная боль может быть отдельным заболеванием. Например, головная боль напряжения, мигрень, кластерная головная боль», — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила специалист, вторичная головная боль является симптомом повышенного артериального давления, мозгового кровотечения, инфекционного заболевания, обезвоживания, побочным эффектом приёма препаратов, опухоли головного мозга, аневризмы, тромбоза и других.

По словам врача, особое внимание стоит обратить при возникновении головной боли после 50 лет, боли по типу «взрыва», «раската грома», быстро нарастающей боли, усиливающейся при кашле, сопровождающейся повышением температуры тела, нарушением сознания, слабостью затылочных мышц, судорогами, онемением.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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