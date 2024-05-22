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В России выявили вариант коронавируса FLiRT

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Вариант коронавируса FLiRT выявлен в России, однако большой опасности он не представляет.

Об этом заявили в Роспотребнадзоре, передаёт РИА Новости.

«За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев)», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что доминирующим штаммом в стране по-прежнему остаётся омикрон.

Ранее актриса Светлана Немоляева подтвердила информацию о том, что находится в больнице, у неё диагностирована коронавирусная инфекция.

Также в FT отметили, что учёные допустили всплеск заболеваемости COVID-19 летом из-за штамма FLiRT.

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