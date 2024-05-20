Светлану Немоляеву госпитализировали с COVID-19 в Москве

Актриса Светлана Немоляева подтвердила информацию о том, что находится в больнице, у неё диагностирована коронавирусная инфекция.

«Да, к сожалению, у меня ковид. Я лежу в больнице, тут есть и другие пациенты с таким диагнозом. Но уже не так страшно, как было раньше. Намного легче лечиться теперь, меньше времени», — прокомментировала она для 360.ru.

Также 87-летняя актриса сообщила, что ближайшие концерты с её участием пришлось отменить, что сильно расстроило её.

Ранее сообщалось, что актёр театра и кино Александр Майоров, известный благодаря ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Невский. Проверка на прочность», попал в аварию в Петербурге.