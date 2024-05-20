Светлану Немоляеву госпитализировали с COVID-19 в Москве
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«Да, к сожалению, у меня ковид. Я лежу в больнице, тут есть и другие пациенты с таким диагнозом. Но уже не так страшно, как было раньше. Намного легче лечиться теперь, меньше времени», — прокомментировала она для 360.ru.
Также 87-летняя актриса сообщила, что ближайшие концерты с её участием пришлось отменить, что сильно расстроило её.
Ранее сообщалось, что актёр театра и кино Александр Майоров, известный благодаря ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Невский. Проверка на прочность», попал в аварию в Петербурге.