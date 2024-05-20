RT в Telegram
Подпишись

Светлану Немоляеву госпитализировали с COVID-19 в Москве

Короткая ссылка
Актриса Светлана Немоляева подтвердила информацию о том, что находится в больнице, у неё диагностирована коронавирусная инфекция.
Светлану Немоляеву госпитализировали с COVID-19 в Москве
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

«Да, к сожалению, у меня ковид. Я лежу в больнице, тут есть и другие пациенты с таким диагнозом. Но уже не так страшно, как было раньше. Намного легче лечиться теперь, меньше времени», — прокомментировала она для 360.ru.

Также 87-летняя актриса сообщила, что ближайшие концерты с её участием пришлось отменить, что сильно расстроило её.

Ранее сообщалось, что актёр театра и кино Александр Майоров, известный благодаря ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Невский. Проверка на прочность», попал в аварию в Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить