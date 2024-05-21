Специалист Гладкина рассказала о лучшем времени для тренировок
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«Учёные медицинского центра Нидерландов на протяжении восьми лет проводили исследования. Практически 3000 пациентов участвовали в этом эксперименте», — заявила эксперт в беседе с «Радио 1».
Как отметила специалист, на втором месте для тренировок стоит интервал 08:00 — 11:00.
Вечерние тренировки тоже полезны, но показывают результаты хуже других временных интервалов.
«Когда у нас есть регулярность, когда у нас есть дисциплина, когда мы имеем какой-то определённый свой график, наш организм уже встраивается в него, он уже ждёт этих тренировок. И очень важно иногда даже заставлять себя для того, чтобы были результаты», — заключила эксперт.
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