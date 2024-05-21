Специалист Гладкина рассказала о лучшем времени для тренировок

Эксперт по оздоровлению организма и питанию Евгения Гладкина заявила, что тренировки в 11:00 — оптимальное время для профилактики инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Учёные медицинского центра Нидерландов на протяжении восьми лет проводили исследования. Практически 3000 пациентов участвовали в этом эксперименте», — заявила эксперт в беседе с «Радио 1».

Как отметила специалист, на втором месте для тренировок стоит интервал 08:00 — 11:00.

Вечерние тренировки тоже полезны, но показывают результаты хуже других временных интервалов.

«Когда у нас есть регулярность, когда у нас есть дисциплина, когда мы имеем какой-то определённый свой график, наш организм уже встраивается в него, он уже ждёт этих тренировок. И очень важно иногда даже заставлять себя для того, чтобы были результаты», — заключила эксперт.

Ранее эксперт по циклическим видам спорта, основатель спортивной команды Losev Team Антон Лосев дал рекомендации, как подготовиться к прогулкам по горам.