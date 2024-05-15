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Специалист Лосев рассказал о подготовке к прогулкам по горам

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Эксперт по циклическим видам спорта, основатель спортивной команды Losev Team Антон Лосев дал рекомендации, как подготовиться к прогулкам по горам.
Специалист Лосев рассказал о подготовке к прогулкам по горам
  • Gettyimages.ru

«Адаптироваться к нагрузкам желательно неделю-две, а то и четыре. Всё зависит от того, что в путешествии предстоит», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметил специалист, для небольшой прогулки достаточно недельной подготовки, а к реальному подъёму в горы лучше начинать готовиться минимум за месяц.

«Желательно давать себе похожую нагрузку: либо ходить, либо бегать, либо подниматься в горку — заниматься в фитнес-клубе. Такая целевая подготовка позволит обезопасить себя от травм», — заключил эксперт.

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