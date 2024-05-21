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Глава полиции ХМАО Сергей Ветохин посетил Сургут

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Глава УМВД Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Ветохин посетил УМВД России по городу Сургуту и ОМВД России по Сургутскому району.
Глава полиции ХМАО Сергей Ветохин посетил Сургут
  • © УМВД России по Ханты-Мансийскому АО - Югре

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Полиция Югры».

«Сергей Александрович провёл совещания с руководящим составом подразделений, дал оценку складывающейся на территории города и района оперативной обстановке и поставил задачи на ближайшую перспективу», — рассказали в полиции.

Пресечению преступлений в сфере топливо-энергетического комплекса и взаимодействию с органами местного самоуправления было уделено особое внимание.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу руководителей трёх территориальных органов МВД России.

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