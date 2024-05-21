Глава полиции ХМАО Сергей Ветохин посетил Сургут

Глава УМВД Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Ветохин посетил УМВД России по городу Сургуту и ОМВД России по Сургутскому району.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Полиция Югры».

«Сергей Александрович провёл совещания с руководящим составом подразделений, дал оценку складывающейся на территории города и района оперативной обстановке и поставил задачи на ближайшую перспективу», — рассказали в полиции.

Пресечению преступлений в сфере топливо-энергетического комплекса и взаимодействию с органами местного самоуправления было уделено особое внимание.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу руководителей трёх территориальных органов МВД России.