Глава полиции ХМАО Сергей Ветохин посетил Сургут
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Полиция Югры».
«Сергей Александрович провёл совещания с руководящим составом подразделений, дал оценку складывающейся на территории города и района оперативной обстановке и поставил задачи на ближайшую перспективу», — рассказали в полиции.
Пресечению преступлений в сфере топливо-энергетического комплекса и взаимодействию с органами местного самоуправления было уделено особое внимание.
Ранее сообщалось, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу руководителей трёх территориальных органов МВД России.