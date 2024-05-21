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В Самарской области представили обновлённую стратегию развития региона

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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил обновлённую стратегию развития региона до 2030 года.
В Самарской области представили обновлённую стратегию развития региона
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает volga.news.

«В обновлённой версии стратегии мы сделали акцент на преодоление последствий санкционного давления на нашу страну со стороны недружественных государств, структурную перестройку и модернизацию экономики, повышение технологического суверенитета страны», — заявил Богданов на оперативном заседании областного правительства.

Он также отметил, что в документе скорректированы точки роста, направления, основные меры поддержки отдельных отраслей, приоритетных и новых кластеров, секторов экономики.

Также расширены блок поддержки развития промышленности, строительного сектора, перечень основных направлений развития социальной защиты населения, направления экологической политики.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что региональное правительство планирует выделить 700 млн рублей в качестве субсидий примерно для 100 предприятий региона.

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