Врач Жемчугов дал рекомендации по защите здоровья в период цветения растений

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов дал рекомендации по борьбе с аллергией в период цветения растений.

«Если считать, что аллергия — это гиперреакция, такая сильная, мощная, излишняя реакция, то применяются соответствующие средства, которые эту реакцию подавляют. То есть средства-иммунодепрессанты. Самые из них мощные — цитостатики», — заявил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил специалист, главное найти причину, из-за которой ослабляется иммунитет. Нередко у пациентов наряду с аллергией наблюдается нарушение работы кишечника.

«Есть определённый алгоритм обследования. Мы находим потенциальную утечку ресурсов иммунной системы и восстанавливаем то, что можно восстановить, лечим параллельные инфекции, восстанавливаем гормональный фон, если он где-то нарушен, ну и так далее. Так что такой подход обеспечивает то, что все эти триггеры перестают действовать. Человек фактически вылечивается», — заключил врач.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.



