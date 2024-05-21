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Врач Жемчугов дал рекомендации по защите здоровья в период цветения растений

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Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов дал рекомендации по борьбе с аллергией в период цветения растений.
Врач Жемчугов дал рекомендации по защите здоровья в период цветения растений
  • Gettyimages.ru
  • © Roy Morsch

«Если считать, что аллергия — это гиперреакция, такая сильная, мощная, излишняя реакция, то применяются соответствующие средства, которые эту реакцию подавляют. То есть средства-иммунодепрессанты. Самые из них мощные — цитостатики», — заявил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил специалист, главное найти причину, из-за которой ослабляется иммунитет. Нередко у пациентов наряду с аллергией наблюдается нарушение работы кишечника.

«Есть определённый алгоритм обследования. Мы находим потенциальную утечку ресурсов иммунной системы и восстанавливаем то, что можно восстановить, лечим параллельные инфекции, восстанавливаем гормональный фон, если он где-то нарушен, ну и так далее. Так что такой подход обеспечивает то, что все эти триггеры перестают действовать. Человек фактически вылечивается», — заключил врач.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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