Аксёнов наградил победителей, призёров и финалистов республиканских этапов педагогических конкурсов

Глава Крыма Сергей Аксёнов наградил победителей, призёров и финалистов республиканских этапов престижных всероссийских педагогических конкурсов.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Рад наградить победителей, призёров и финалистов республиканских этапов престижных всероссийских педагогических конкурсов. Эти победы свидетельствуют о высоком уровне профессионализма и учительского таланта крымчан. И то, что нам в Крыму в период до возвращения на историческую Родину удавалось сохранять свою идентичность, любовь к России, межнациональное согласие, — во многом заслуга наших педагогов», — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Он добавил, что проведение конкурсов профессионального мастерства стимулирует творческий поиск учителей и воспитателей, способствует передаче передового опыта и повышению престижа их труда.

Ранее сообщалось, что Крым принял 266,7 тыс. туристов в майские праздники.