В проекте «Московская техническая школа» открыли новую очную программу, которая подготовлена совместно с Институтом общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова.

Об этом сообщает kp.ru.

«Новый курс Московской технической школы (МТШ) по молекулярной спектроскопии охватывает теоретические основы и практические навыки в области молекулярного исследования и анализа различных веществ. Благодаря программе промышленники освоят современные способы оптического изучения свойств перспективных материалов и познакомятся с передовыми технологиями», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Участниками программы могут стать желающие изучить азы молекулярной спектроскопии в рамках направления «Микроэлектроника и фотоника».

Ранее МТШ запустила курс по направлению «Беспилотный транспорт».