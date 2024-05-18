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МТШ запустила курс по направлению «Беспилотный транспорт»

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Образовательный проект «Московская техническая школа» (МТШ) совместно с Московским политехом запустила курс по направлению «Беспилотный транспорт», заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
МТШ запустила курс по направлению «Беспилотный транспорт»

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Овчинский, развитие индустрии беспилотников — одна из стратегических задач столичных властей. Так, в 2023 году в индустриальном парке «Руднево» открыли Федеральный центр беспилотных авиационных систем.

«Сегодня промышленникам доступно более 20 курсов, один из последних — «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», который МТШ открыла совместно с Московским политехом», — уточнил чиновник.

Очный курс рассчитан на 252 академических часа. Инженеры получат навыки и знания, которые пригодятся при работе с гражданскими беспилотниками массой до 30 кг.

Ранее сообщалось, что МТШ запустила курс по новым производственным технологиям.

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