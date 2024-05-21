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Минниханов поздравил мусульман с Днём официального принятия ислама в Волжской Булгарии

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Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман с Днём официального принятия ислама в Волжской Булгарии.
Минниханов поздравил мусульман с Днём официального принятия ислама в Волжской Булгарии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

«Сегодня возрождённый Болгар вновь является центром притяжения для религиозных, государственных и общественных деятелей, учёных и представителей культуры, многочисленных гостей со всего мира. «Изге Болгар жыены» служит ярким свидетельством преемственности поколений, подлинного патриотизма, приверженности традиционным духовным ценностям», — сказал Минниханов.

Он также отметил историческую значимость события, произошедшего в 922 году.

Ранее Минниханов встретился с первым замминистра внутренних дел России Александром Горовым.

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