Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман с Днём официального принятия ислама в Волжской Булгарии.

Об этом сообщает «Реальное время».

«Сегодня возрождённый Болгар вновь является центром притяжения для религиозных, государственных и общественных деятелей, учёных и представителей культуры, многочисленных гостей со всего мира. «Изге Болгар жыены» служит ярким свидетельством преемственности поколений, подлинного патриотизма, приверженности традиционным духовным ценностям», — сказал Минниханов.

Он также отметил историческую значимость события, произошедшего в 922 году.

Ранее Минниханов встретился с первым замминистра внутренних дел России Александром Горовым.