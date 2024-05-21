В Анапе 25—26 мая состоятся соревнования по триатлону
- Gettyimages.ru
Мероприятия Ironstar Anapa будут организованы в центре города.
«Фестиваль в Анапе традиционно откроет сезон большого триатлона в Краснодарском крае, мы ожидаем на старте более 1 тыс. участников, которые вместе с нами разделят этот праздник спорта», — рассказал генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.
Отмечается, что маршруты всех гонок пройдут по живописным местам города.
Ранее сообщалось, что в спортивных мероприятиях в Лужниках, где также состоялись состязания по триатлону, приняли участие 2 тыс. человек.
В апреле глава оргкомитета Парижа 2024 года Тони Эстанге поделился мнением об уровне загрязнения воды в Сене, где пройдут соревнования по триатлону в рамках Олимпийских игр 2024 года.