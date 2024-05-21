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В Анапе 25—26 мая состоятся соревнования по триатлону

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В Анапе 25—26 мая состоится масштабный фестиваль спорта, в рамках которого пройдут женский и детский забеги, а также соревнования по триатлону на дистанциях 1/8, 1/4 и Supermix.
В Анапе 25—26 мая состоятся соревнования по триатлону
  • Gettyimages.ru

Мероприятия Ironstar Anapa будут организованы в центре города.

«Фестиваль в Анапе традиционно откроет сезон большого триатлона в Краснодарском крае, мы ожидаем на старте более 1 тыс. участников, которые вместе с нами разделят этот праздник спорта», — рассказал генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.

Отмечается, что маршруты всех гонок пройдут по живописным местам города.

Ранее сообщалось, что в спортивных мероприятиях в Лужниках, где также состоялись состязания по триатлону, приняли участие 2 тыс. человек.

В апреле глава оргкомитета Парижа 2024 года Тони Эстанге поделился мнением об уровне загрязнения воды в Сене, где пройдут соревнования по триатлону в рамках Олимпийских игр 2024 года.

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