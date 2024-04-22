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В соревнованиях по триатлону в Лужниках приняли участие более 2000 человек

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В Лужниках прошёл фестиваль спорта, в рамках которого были проведены женский и детские забеги, а также соревнования по триатлону на дистанции 1/8. Число участников превысило 2000.
В соревнованиях по триатлону в Лужниках приняли участие более 2000 человек
  • РИА Новости

Фестиваль «Лига триатлона & Ironstar Москва Лужники — 2024» стартовал с соревнований по триатлону. Спортсмены преодолели 380 м плавания, 20,5 км велогонки и 5 км в рамках забега.

«С радостью мы открыли сезон триатлона в России. Старт в Лужниках традиционно объединяет как новичков, так и сильнейших атлетов. Дистанция триатлона 1/8, с одной стороны, это возможность попробовать себя в триатлоне, с другой — вызов для представителей элиты побороться за пьедестал», — заявил генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.

В рамках женского забега Ironlady участницам предстояло пробежать 5 км по дорожкам комплекса «Лужники» и участку Лужнецкой набережной.

Для детей организовали забеги Starkids на дистанциях 500 и 1000 м.

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