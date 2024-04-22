В соревнованиях по триатлону в Лужниках приняли участие более 2000 человек
- РИА Новости
Фестиваль «Лига триатлона & Ironstar Москва Лужники — 2024» стартовал с соревнований по триатлону. Спортсмены преодолели 380 м плавания, 20,5 км велогонки и 5 км в рамках забега.
«С радостью мы открыли сезон триатлона в России. Старт в Лужниках традиционно объединяет как новичков, так и сильнейших атлетов. Дистанция триатлона 1/8, с одной стороны, это возможность попробовать себя в триатлоне, с другой — вызов для представителей элиты побороться за пьедестал», — заявил генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.
В рамках женского забега Ironlady участницам предстояло пробежать 5 км по дорожкам комплекса «Лужники» и участку Лужнецкой набережной.
Для детей организовали забеги Starkids на дистанциях 500 и 1000 м.