В России увеличилось число вакансий для полярников

В России число вакансий для полярников увеличилось почти на 50% за год.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на рекрутинговый ресурс hh.ru.

«Наиболее гармоничное соотношение резюме и вакансий в регионах Арктической зоны сейчас зафиксировано в Коми — пять человек на рабочее место. В остальных регионах сложился достаточно выраженный кадровый дефицит. Это сложная ситуация для бизнеса, однако у местного населения открываются большие карьерные возможности: спрос на персонал ярко выражен, и трудоустройство может идти быстрее и проще», — говорится в исследовании.

Также там говорится, что большая доля вакансий для тех, кто хочет стать полярником, приходится на работодателей из отрасли розничной торговли.

Ранее сообщалось, что полярники на дрейфующей станции «Северный полюс — 41» завершили работу.