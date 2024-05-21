RT в Telegram
Подпишись

В России увеличилось число вакансий для полярников

Короткая ссылка
В России число вакансий для полярников увеличилось почти на 50% за год.
В России увеличилось число вакансий для полярников
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на рекрутинговый ресурс hh.ru.

«Наиболее гармоничное соотношение резюме и вакансий в регионах Арктической зоны сейчас зафиксировано в Коми — пять человек на рабочее место. В остальных регионах сложился достаточно выраженный кадровый дефицит. Это сложная ситуация для бизнеса, однако у местного населения открываются большие карьерные возможности: спрос на персонал ярко выражен, и трудоустройство может идти быстрее и проще», — говорится в исследовании.

Также там говорится, что большая доля вакансий для тех, кто хочет стать полярником, приходится на работодателей из отрасли розничной торговли.

Ранее сообщалось, что полярники на дрейфующей станции «Северный полюс — 41» завершили работу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить